Caldura record in Grecia, inainte de un episod de ninsoare si inghet

Grecia traverseaza variatii extreme din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi care au atins un nivel record pentru luna martie in acest weekend, inainte ca un episod de ninsoare si inghet sa loveasca tara, au declarat duminica meteorologii, informeaza AFP, preluata de Agerpres si G4Media.ro.Sambata, mercurul din termometre a urcat pana la 31,4 grade Celsius in orasul Livadia, din centrul tarii, cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in luna martie, potrivit site-ului Meteo. ... citește toată știrea