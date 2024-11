Calin Georgescu a bagat panica-n sobolanime... dar si in investitori

Calin Georgescu deturneaza semnificatia votului care l-a propulsat pe locul intai la prezidentiale:"In seara asta, poporul roman a strigat pace".Aceasta a fost prima lui declaratie de dupa vot.Pace?Cu cine?Suntem in razboi?Nu, nu suntem.Razboiul este in Ucraina.Dar nu spunea Calin Georgescu ca nu trebuie sa ne preocupe razboiul de acolo, ci doar interesul Romaniei?!Calin Georgescu este autocontradictoriu, cu afirmatii opuse, in functie de ceea ce urmareste.Acum urmareste binele Rusiei: ... citește toată știrea