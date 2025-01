Calin Georgescu este doi - unul care are dreptate si altul care este penibil

Realitatea evolueaza in favoarea lui Calin Georgescu, in ultimele zile el a lansat pe TikTok doua discursuri acuzatoare la adresa puterii politice si in amandoua are dreptate:1. In prima exclama: "De ce mariti taxele, cand ati spus ca nu o veti face? Cu ce drept? Cu ce drept puneti voi oamenii sa deconteze analfabetismul vostru politic si practic dusmania fata de propriul popor? Nu stiti sa faceti politica. Nu stiti sa guvernati pentru romani. Nu stiti sa guvernati pentru Romania. Este clar ca, ... citește toată știrea