Calin Georgescu, prima reactie dupa decizia CCR: O lovitura de stat oficializata. Sistemul corupt din Romania a facut pact cu diavolul. Tot mapamondul stie ce se intampla in Romania. Lucrurile nu vor ramane asa

"Calin Georgescu a transmis un mesaj inregistrat, vineri seara, dupa decizia CCR de a anula alegerile prezidentiale.Suntem in postul Craciunului, iar astazi este ziua Sfantului Nicolae. In aceasta zi, statul roman a luat democratia si a calcat-o in picioare. Decizia Curtii Constitutionale de astazi reprezinta mai mult decat o controversa juridica. Ea este, practic, o lovitura de stat oficializata. Statul de drept este in coma indusa, iar justitia subordonata ordinelor politice si a pierdut, ... citește toată știrea