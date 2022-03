CAMERA DEPUTATILOR A DECIS:Vinul romanesc va avea un institut de promovare

Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, astazi, un proiect de lege care stipuleaza infiintarea unui Institut de promovare a vinului romanesc, in subordinea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole.PLx 46/2021 a primit 199 de voturi pentru din partea deputatilor prezenti la sedinta de plen, 64 de voturi contra si 27 de abtineri, dupa ce trecuse de Senat in 28 decembrie 2020, in urma procedurii adoptarii tacite din cauza depasirii termenului legal pentru ... citeste toata stirea