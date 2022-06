Camera Deputatilor, de acord cu achizitia avioanelor F16 din Norvegia

Achizitionarea celor 32 de avioane militare F16 de la Norvegia a intrat in linie dreapta dupa ce proiectul de lege pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene de tranzitie prevazuta in Conceptia de realizarea graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene", a trecut, ieri, cu 264 de voturi pentru, 4 voturi contra si 5 abtineri, de Camera Deputatilor, in calitate de prima camera sesizata."Acest program doteaza Romania cu avioane ... citeste toata stirea