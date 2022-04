CAMERA DEPUTATILORMotiunea pe Mediu, pe agenda plenului de saptamana viitoare

Motiunea simpla a USR impotriva ministrului Mediului, Tanczos Barna, va fi dezbatuta luni, 11 aprilie, in plenul Camerei Deputatilor, iar votul va fi miercuri, 13 aprilie, a decis, ieri, Biroul Permanent al Camerei.Referitor la aceast subiect, Csoma Botond, liderul grupului deputatilor UDMR, afirma ca USR "practica greenwashing-ul, o dezinformare ecologica", intrucat "se comporta ca un activist, aduce anumite subiecte in dezbatere, dar nu vrea sa rezolve absolut nimic" in legatura cu acestea. ... citeste toata stirea