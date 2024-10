Campania pentru prezidentiale a inceput, Ciolacu favorit in sondaje

Campania pentru alegerile prezidentiale - al caror prim tur de scrutin va avea loc in 24 noiembrie - a demarat ieri si se va incheia in 23 noiembrie, ora 7:00, perioada in care cei 14 candidati vor incerca sa ii convinga pe cetatenii cu drept de vot sa le acorde increderea pentru un mandat la Cotroceni. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research intre 11 si 18 octombrie si publicat in prima zi de camopanie a prezidentialelor, Marcel Ciolacu, candidatul Partidului Social Democrat ... citește toată știrea