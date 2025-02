Campanie ZF pentru o administratie eficienta si digitala. Cine conduce Casa Nationala de Pensii: un presedinte, un secretar general si noua directori de directii. La varful CNPP se afla Daniel Baciu, presedintele institutiei din 2020

a(Trade Mark)Baciu este licentiat in inginerie manageriala si tehnologica la Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica a(Trade Mark)A absolvit facultatea in 1997 si si-a inceput cariera in acelasi an a(Trade Mark)Intreaga sa activitate profesionala s-a derulat in sistemul public de pensii.Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), una dintre cele mai importante institutii din Romania, care gestioneaza sistemul public de pensii si asigurari sociale, are la conducere presedinte, un ... citește toată știrea