Campanie ZF pentru o administratie eficienta si digitala. Guvernul cu 75 de secretari de stat: ministerele ignora promisiunea reducerii numarului de secretari de stat

a(Trade Mark)Doar trei din cele 16 ministere respecta promisiunea de a reduce numarul de secretari de stat. Doua ministere au cate sapte secretari si subsecretari de stat a(Trade Mark)Ministerul Afacerilor Externe are in prezent sase secretari de stat si un subsecretar de stat a(Trade Mark)Ministerul Afacerilor Interne are patru secretari de stat si trei subsecretari de stat a(Trade Mark)Majoritatea ministerelor au la conducere mai mult de patru - cinci secretari si subsecretari de stat ... citește toată știrea