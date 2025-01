Campanie ZF pentru o administratie eficienta si digitala. Romania, tara agentiilor si departamentelor care nu se mai opresc din inmultit. Cine isi asuma restructurarea?

a(Trade Mark)Ministerele Romaniei si SGG au, impreuna, 164 de entitati in subordine sau in coordonare a(Trade Mark)Doar SGG are in subordine 30 de entitati, un mini-guvern a(Trade Mark)Dupa SGG, Ministerul Educatiei, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Agriculturii au cele mai multe entitati in subordine a(Trade Mark)"Nimeni nu contesta nevoia de a avea profesori, personal medical sau din zona de aparare - politie, armata - , dar nu acolo este cresterea masiva. Administratia publica ... citește toată știrea