Campanie ZF: Pericolul retelelor de socializare. Studiu: Unu din cinci copii romani este dependent de retelele sociale. Specialistii avertizeaza: Copiii sunt conectati la o realitate distorsionata

a(Trade Mark)Romania este in topul tarilor in care copiii sunt dependenti de social media, arata un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a(Trade Mark)22% dintre copiii romani cu varste intre 11 si 15 ani se incadreaza in categoria celor care folosesc social media in mod problematic, adica au dezvoltat o dependenta a(Trade Mark)Psihologi, consilieri parentali si profesori atrag atentia asupra pericolelor din ecranele colorate a(Trade Mark)In cel mai mare spital de urgenta pentru ... citește toată știrea