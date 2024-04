Campanie ZF "Scoala intr-un singur schimb in Bucuresti". Premiera: Primaria Sectorului 4 expropriaza un teren de 10.000 mp pentru a construi un complex educational cu scoala, gradinita si cresa

Sectorul 4 al municipiului Bucuresti a inceput procedurile de expropriere pentru construirea unui complex educational pe Bdul Metalurgiei. Locuitorii din zona vor beneficia de scoala, gradinita si cresa, toate construite de la zero, intr-o zona unde s-au construit si se construiesc mii de noi apartamente.Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat in octombrie 2023 initierea procedurilor de expropriere in vederea construirii unui nou spatiu destinat invatamantului (scoala, gradinita, cresa), in ... citește toată știrea