CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL A LASAT RESTANTE IN PARLAMENTCartonas rosu pentru Camera Deputatilor

Campionatul European de fotbal 2020, desfasurat in iunie 2021, inca produce efecte desi au trecut aproape sase luni de la incheierea competitiei.Dovada? Camera Deputatilor, in calitate de for decizional are astazi, pe ordinea de zi, o lege privind adoptarea unei ordonante de urgenta emisa de guvernul Citu, alcatuit de coalitia PNL-USR-UDMR, privind gratuitati acordate la partidele desfasurate la Bucuresti, anul trecut, in cadrul Campionatului European de Fotbal.La punctul sase al ordinii de ... citeste toata stirea