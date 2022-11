Campul minat de rusi blocheaza trecerea tancurilor: ucrainenii deschid isi drum lasand in urma explozii puternice

O unitate blindata ucraineana s-a angajat in deschiderea unui coridor in campul minat rus, situatia in care al doilea vehicul de deminare, UR-77, lanseaza o "vipera": o racheta care prelungeste o coada exploziva lunga.Cand explodeaza la impactul cu solul, flacara rachetei detoneaza dispozitivele ascunse in pamant, degajand un drum de aproximativ 20 de metri.Apoi, un alt vehicul se deplaseaza cu un plug mare de otel si finalizeaza curatarea zonei. Videoclipul de mai jos a fost filmat in campia ... citeste toata stirea