Canada a devenit una dintre tarile cu cele mai multe furturi de autoturisme

In 2022, peste 105 mii de masini au fost declarate furate in Canada, printre victime numarandu-se si ministrul Justitiei, a carui Toyota Highlander a fost furata de doua ori. Intr-un alt caz, un sofer si-a gasit camioneta, un Ram Rebel, la vanzare pe un site din Ghana, la peste 8.500 de kilometri distanta.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligenta Artificiala in Economie Luna trecuta, ... citește toată știrea