Cele mai multe prevederi din pachetul de masuri fiscal-bugetare publicat de guvern ar trebui sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2024, asa cum sunt actualele prevederi ale Codului fiscal. De altminteri, guvernul preconizeaza ca banii la buget pe partea de venituri, deci din masurile fiscale, vor incepe sa vina din 2024.Cu toate acestea, este de parere fiscalistul Emilian Duca, pot aparea si surprize: "Cele mai multe masuri intra in vigoare dupa 1 ianuarie. Acum, cand ajungem cu funia in jurul ... citeste toata stirea