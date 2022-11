Cand se deschide targul de Craciun Bucuresti

Primaria Capitalei anunta deschiderea Targului de Craciun Bucuresti, in Piata Constitutiei, duminica, in 20 noiembrie, incepand cu ora 10.00.Targul de Craciun Bucuresti, in Piata Constitutiei, ramane deschis pana pe 26 decembrie, potrivit Primariei Capitalei, de luni pana vineri, in intervalul orar 12:00-23:00, iar sambata si duminica in intervalul 10:00-23:00.Intrarea este libera.La targ vor fi casute din lemn cu produse realizate de mestesugari, artisti plastici si artizani, mancare ... citeste toata stirea