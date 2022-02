Cand steagurile se muta din mainile sportivilor de la Olimpiada pe tancuri, inseamna ca nu vin deloc vremuri bune. De ce se pronunta atat de putin cuvantul "pace"

Romania ar putea traversa in perioada urmatoare o perioada mai dificila decat in crizele economice si financiare din 1993, 1997, 1999, 2009-2010 sau decat criza sanitara recenta, daca armele nu vor fi puse cat mai curand in teaca in conflictul din Ucraina.Dupa ce s-au intrecut sportivii lumii la patinaj viteza, pe schiuri sau la poarta de hochei pana acum trei-patru zile, iata ca inimaginabilul se apropie cu repeziciune: conflict armat in Europa, cu potential de a se extinde rapid in regiune, ... citeste toata stirea