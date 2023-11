Cresterea exponentiala a dobanzilor la lei, iar acum si la euro, si temperarea acordarii de credite de catre banci in aceste vremuri, plus majorarea peste noapte a salariului minim din economie au fost printre problemele cele mai discutate de catre antreprenori, directori, de catre companiile romanesti la Conferinta ZF Investiti in Romania!, organizata impreuna cu CEC Bank, joi, la Bacau.Dobanzile mari incep sa doara din ce in ce mai mult si pun presiune pe companii, in conditiile in care ... citeste toata stirea