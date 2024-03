Capitala are buget: 7,8 miliarde lei pentru primaria condusa inca de Nicusor Dan

Capitala are buget pentru anul in curs, dupa ce vineri proiectul propus in acest sens pentru a patra oara de primarul general Nicusor Dan a trecut de Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu 51 de voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, dupa ce a inclus in el amendamentele formulate de coalitia PSD-PNL. In primele trei sedinte anterioare proiectuld e buget a picat la vot din cauza consilierilor PSD si PNL, care ori au absentat, ori au votat impotriva. Vinerea trecut insa, toate ... citește toată știrea