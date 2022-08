Capitala mai are nevoie de cateva sute de educatori

Capitala are nevoie, intr-un termen foarte scurt, de un numar impresionant de oameni care sa fie angajati in educatie. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti solicita suplimentarea cu 779 a numarului de posturi in educatie, in contextul trecerii creselor in subordinea Ministerului Educatiei.Ministrul Sorin Cimpeanu a declarat luni, cu ocazia inaugurarii unei gradinite in Sectorul 3, ca o parte din numarul de posturi poate fi suplimentat deja, dar si ca urmeaza sa fie initiata o ... citeste toata stirea