Guvernul a decis marirea veniturilor personalului nedidactic in medie cu 9%, precum si acordarea a doua prime de cate 500 de lei, in lunile iunie si octombrie, masura vizand 55.000 de angajati, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, conform news.ro. El a adaugat ca pentru personalul didactic si didactic auxiliar sunt prevazute prime de 1.000 de lei in luna iunie, respectiv 1.500 de lei in luna octombrie."In urma discutiilor, Guvernul a prezentat tot setul de masuri ... citeste toata stirea