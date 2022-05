Care este pretul pacii in Ucraina? Confruntare directa intre un idol al politicii occidentale, Henry Kissinger, si eroul Ucrainei, Volodimir Zelenski

Henry Kissinger (98 de ani), un idol al diplomatiei occidentale a produs aproape un soc la Formul de la Davos cand a sugerat, in interventia sa (printr-un sistem de videoconferinta) ca Ucraina ar trebui sa cedeze Rusiei teritorii ca sa obtina pacea. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (44 de ani), a reactionat si i-a reamintit lui Kissinger, si el evreu, ca a fost obligat, alaturi de familia, sa fuga din Germania, in urma cedarii, in 1938, de teritorii ale Cehoslovaciei, de catre marile ... citeste toata stirea