Piata de PPA-uri, contracte de achizitie de energie pe termen lung, ramane subdezvoltata pe plan local, desi aceste instrumente sunt vazute ca fiind esentiale pentru ca noile proiecte de energie verde sa obtina finantare. In acest context, Deloitte alaturi de ZF vor organiza o dezbatere dedicata subiectului PPA-urilor in cadrul videoconferintei de luni, 13 noiembrie, alaturi de unii dintre cei mai buni specialisti din piata.Kamil Janczyk, director financial advisory in cadrul Deloitte Polonia, ... citeste toata stirea