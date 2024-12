Care sunt cele mai valoroase 100 de companii din economie?

a(Trade Mark)Editia cu numarul 19 a anuarului ZF Top 100 cele mai valoroase companii din economie apare astazi, 20 decembrie, in varianta epaper, urmand a fi publicata curand si editia printata.Cele mai valoroase 100 de companii din economie in 2024 sunt evaluate la circa 630 mld. lei (126,6 mld. euro), cel mai bun nivel din istoria catalogului ZF, ajuns la editia cu numarul 19. Valoarea cumulata este cu 5,7% mai mare decat in 2023. Este pentru al patrulea an consecutiv cand valoarea cumulata ... citește toată știrea