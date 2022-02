Casa Alba: Statele Unite nu trimit trupe in Ucraina si nu vor intra in razboi cu Rusia

Statele Unite nu intentioneaza sa trimita trupe in Ucraina si nici sa intre in razboi cu Rusia, a declarat miercuri seara Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Presedintiei de la Washington."Nu intentionam sa intram in razboi cu Rusia sau sa trimitem trupe la sol in Ucraina pentru a lupta cu Rusia", a afirmat Jen Psaki, potrivit BBC News.Intrebata de un jurnalist daca acest lucru ramane valabil chiar daca Rusia ocupa intreaga Ucraina, Psaki a precizat: "Sunt mai multe etape in acest sens, dar ... citeste toata stirea