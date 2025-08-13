Editeaza

Cat mai investesc cetatenii straini in Romania? Investitiile directe ale nerezidentilor au fost de 2,78 mld. de euro in primele sase luni ale anului, in crestere cu 14% fata de anul trecut

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:36
Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au fost de 2,78 mld. de euro in primele sase luni ale anului, in crestere fata de perioada similara a anului trecut.
In perioada ianuarie-iunie 2024, investitiile au fost de 2,4 mld. de euro, arata datele Bancii Nationale a Romaniei, publicate miercuri.
Cresterea de 14% se datoreaza participatiilor la capital de 1,78 mld. de euro, inclusiv profitului reinvestit, dar si creditelor intragrup ...citește toată știrea

