Cat s-a angajat sa plateasca grupul Bonafarm pe Napolact? Tranzactia asteapta ok-ul Consiliului Concurentei

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 15:36
Tranzactia prin care grupul ungar Bonafarm, cunoscut pe plan local pentru brandul de lactate Sole-Mizo, se ridica la 76 de milioane de dolari, conform companiei de consultanta EY care a facut un clasament al tranzactiilor din prima parte a anului. Ca valoare, tranzactia din sectorul lactatelor se afla pe locul trei in perioada amintita.
Tranzactia asteapta insa acordul Consiliului Concurentei. De asemenea, recent, sdeputatul Sebastian Burduja, fost ministru al energiei, a atras atentia ca ...citește toată știrea

