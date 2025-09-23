Editeaza

Cat valoreaza imaginea Simonei Halep? Fosta campioana a tenisului mondial a semnat un parteneriat cu Sports Festival, firma care organizeaza unul dintre cele mai importante evenimente sportive din tara

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 05:38
5 citiri
Fostul lider mondial WTA, Simona Halep (33 de ani), a semnat un nou parteneriat de gestionare a imaginii sale. Decizia vine la cateva luni dupa retragerea oficiala din activitatea competitionala, anuntata in februarie 2025 la Transylvania Open, eveniment organizat de noua echipa cu care a semnat.
Contractul a fost semnat la Bucuresti, in prezenta lui Patrick Ciorcila, co-fondator Sports Festival si director Transylvania Open. In cadrul acordului, grupul va gestiona colaborarile de imagine, ...citește toată știrea

