Catalin Cirstoiu: "Am fost transformat, in doua saptamani, dintr-un om normal, in inamicul public numarul unu"

Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul Aliantei PSD-PNL la functia de primar general al Bucurestiului, a precizat ca nu este incompatibil si ca nu a primit nicio concluzie din partea ANI, in urma unui control al Corpului de Control al premierului de la acea data, Ludovic Orban, relateaza News.ro."Nu sunt incompatibil. Am fost transformat in doua saptamani de zile dintr-un om normal, in inamicul public numarul unu. Corpul de control al domnului Orban, in momentul ala, a batut campii cu gratie si