Catalin Drula: "Cirstoiu nu are nici in clin nici in maneca cu administrarea unui oras"

Liderul USR Catalin Drula a declarat ca medicul Catalin Cirstoiu, candidatul coalitiei la Primaria Capitalei "nu are nici in clin, nici in maneca" cu administrarea unei capitale cum este Bucurestiul, informeaza news.ro."Nu are vocatie, nu a fost pasionat de asta", a adaugat el, care a mai precizat ca doctorul Cirstoiu este arogant."Nu are nici in clin, nici in maneca cu administrarea unei capitale cum e Bucurestiul. Nu are vocatie, nu a fost pasionat de asta. Omul e medic. Am mai avut un ... citește toată știrea