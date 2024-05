Catalin Drula: "Guvernul PSD-PNL ne duce in dezastru financiar"

Presedintele USR, Catalin Drula, acuza Guvernul PSD-PNL ca ne duce in dezastru financiar, afirmand ca "a mai indatorat Romania cu 3,2 miliarde de euro printr-o noua emisiune de eurobonduri", informeaza news.ro."Guvernul PSD-PNL ne duce in dezastru financiar! Ieri, PSD-PNL a mai indatorat Romania cu 3,2 miliarde de euro printr-o noua emisiune de eurobonduri. In total, a imprumutat 11 miliarde de euro anul acesta si a depasit, dupa doar cinci luni, tinta de imprumut asumata pe intreg anul. Duc ... citește toată știrea