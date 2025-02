Catalin Drula: Motiunea AUR e o mana de ajutor de la Simion pentru Ciolacu

Motiunea AUR este o mana de ajutor din partea lui Simion pentru Ciolacu, intrucat Opozitia poate depune doar o motiune de cenzura pe sesiune, iar daca aceasta esueaza, Ciolacu nu mai poate fi demis pana in septembrie, iar relatia PSD-AUR devine tot mai evidenta, declara deputatul USR Catalin Drula, intr-o postare de pe pagina sa de Facebook."Opozitia poate depune (practic) o singura motiune de cenzura per sesiune. Deci daca pica, pana in septembrie Ciolacu nu mai poate fi dat jos. In acest ... citește toată știrea