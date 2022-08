Catalin Drula, presedintele USR, cere verdictul analizarii tezei lui Sorin Cimpeanu pentru plagiat

Presedintele USR Catalin Drula cere un verdict dupa un an de zile de cand teza de doctorat a lui Sorin Cimpeanu este analizata pentru plagiat. "Romania Educata e pe cale sa devina Romania furtului intelectual, iar plagiatorii pot dormi linistiti", spune Drula.Presedintele USR spune ca s-a implinit un an de cand ministrul Sorin Cimpeanu a cerut Universitatii de Stiinte Agronomice sa-i analizeze teza, dupa care sa o trimita la CNATDCU, consiliul cu rol central in analiza plagiatelor."Nu se stie ... citeste toata stirea