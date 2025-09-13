Editeaza

Catalin Drula: Santajul legat de alegerile locale e putin ridicol

Sursa: Bursa
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 05:40
24 citiri
Deputatul USR Catalin Drula a confirmat ca intentioneaza sa candideze la Primaria Capitalei, subliniind ca organizarea de alegeri anticipate dupa vacantarea postului de edil general este o obligatie legala a Guvernului, nu o optiune politica.
"Alegerile nu sunt despre ce ii place sau nu ii place domnului Grindeanu, ci despre dreptul cetatenilor de a-si alege reprezentantii. Da, am intentia sa candidez, dar in primul rand trebuie stabilita rapid data scrutinului. Este un proces normal intr-o ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Marcel Ciolacu justifica alocarile din Fondul de Rezerva
Fostul premier Marcel Ciolacu a ales, ast[zi, sa reactioneze public, printr-o postare pe pagina sa ...
Andrei Borza, accidentat de un fizioterapeut al echipei nationale * Victor Angelescu a povestit totul
Articol de Tudor Belivaca - Publicat marti, 09 septembrie 2025 20:03 / Actualizat marti, 09 ...
HORA: Cresterea TVA nu aduce bani la buget, ci falimente si concedieri masive
Reprezentantii patronatelor din industria ospitalitatii sustin ca majorarea TVA de la 11% la 21% in ...
ActualitateBusinessSportLife Show