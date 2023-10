Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie."Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul de personal (...) In ultimii ani s-a produs o penurie de personal in randurile structurilor MAI. In mare e vorba de pensionari anticipate. Deficitul de personal e undeva, in medie, de 20 la suta pe ... citeste toata stirea