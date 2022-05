CATALIN PREDOIU:"Ministerul Justitiei si-a indeplinit obiectivele in proportie de 100%"

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, astazi, ca institutia pe care o conduce si-a indeplinit obiectivele din programul de guvernare in proportie de suta la suta, mentionand ca a rezolvat problema "majora" a desfiintarii Sectiei speciale, care "trena de patru ani", informeaza Agerpres."Incep cu o concluzie, pe documente verificabile, Ministerul Justitiei si-a indeplinit obiectivele din programul de guvernare si din planurile guvernamentale legislative in proportie de 100%. (...) Am ... citeste toata stirea