Catalin Predoiu: Romania si Bulgaria intra in Spatiul Schengen cu granitele terestre

Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, in noaptea de marti spre miercuri, la evenimentul organizat cu ocazia intrarii Romaniei in Spatiul Schengen si cu granitele terestre, ca "prin intrarea in Spatiul Schengen, integrarea in Uniunea Europeana a Romaniei este deplina si irevocabila", scrie news.ro. Predoiu a declarat ca prin aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen se demonstreaza ca Uniunea Europeana "ramane un proiect viabil, un proiect cu viitor".Romania si ... citește toată știrea