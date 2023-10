Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, marti, ca traficul de droguri este un fenomen in crestere in toata Europa, iar in Romania au fost puse in operatiune planuri de combatere "cu sute de actiuni zilnic" si "cu capturi care se fac", mentionand ca politia actioneaza si pe grupuri de crima organizata, relateaza Agerpres.Intrebat in legatura cu faptul ca sunt traficanti de droguri si langa unele institutii publice, Catalin Predoiu a spus ca acest lucru "se intampla pentru ca ... citeste toata stirea