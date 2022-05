Cauzele falimentului City Insurance: Cresterea accelerata a cotei de piata, comisioanele mari achitate brokerilor, pierderile generate de investitiile in active si de imprumuturile acordate societatilor afiliate

Cresterea accelerata a cotei de piata prin focus agresiv de vanzari, plata unui comision mare catre brokeri, cedarile in reasigurare, care se situau intre 88% si 99,5%, si nerecuperarea sumelor din reasigurarea primelor cedate au fost cauzele care au condus, din punct de vedere operational, la intrarea in faliment a City Insurance, fostul lider al pietei asigurarilor.De asemenea, investitiile in active corporale au generat pierderi semnificative, respectiv 42 milioane de lei pana la acest ... citeste toata stirea