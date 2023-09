Procurorul de caz a cerut instantei arestarea preventiva a doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, pe o perioada de 30 de zile, pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Au mai fost dispuse masuri asiguratorii asupra mai multor imobile si conturi bancare.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza ca, in dosarul privind incendiul izbucnit in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia din judetul Dambovita, procurorul de caz din cadrul Sectiei ... citeste toata stirea