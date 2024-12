CCR: Incalcarea legii electorale si finantarea ilegala, cauzele anularii alegerilor prezidentiale

Incalcarea legislatiei electorale si finantarea ilegala de care a beneficiat Calin Georgescu in campania electorala reprezinta motivele pentru care Curtea Constitutionala a Romaniei a decis prin Hotararea nr.32 din 6 decembrie anularea alegerilor prezidentiale si reluarea de la zero a intregului proces electoral.Prin decizia CCR se stabileste, practic, ca cele 2,2 milioane de voturi obtinute de Calin Georgescu in 24 noiembrie nu au fost exprimate liber, potrivit prevederilor constitutionale, ... citește toată știrea