Ce a insemnat epoca Iohannis: "E foarte bine ca atunci cand ai succes sa nu te fure peisajul". Altex, de la 1,5 la peste 7 mld. lei afaceri

La finalul anului trecut, omul de afaceri Dan Ostahie, cunoscut in special pentru ca a fondat si dezvoltat retailerul electroIT Altex, liderul pietei de profil, anunta ca ia in calcul extinderea businessului si pe alte categorii ale comertului.Cateva saptamani mai tarziu, el cumpara operatiunile locale ale retailerului de bricolaj Brico Depot de la britanicii de la Kingfisher pentru 70 mil. euro.Tranzactiile omului de afaceri vin intr-o perioada in care businessul Altex creste, in pofida unui ... citește toată știrea