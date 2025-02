Ce a insemnat epoca Iohannis. Viitorii lideri politici sa fie constienti ca se cere viziune, iubire si sacrificiu odata cu aceasta mare demnitate. Businessul si-a construit zece ani buni, dar de ce are nevoie pentru a construi in continuare?

Cifrele vorbesc de la sine despre cresterile exponentiale ale businessului antreprenorial romanesc in ultimul deceniu. In 2014, economia avea doar 10 companii antreprenoriale cu afaceri de cel putin un miliard de lei. Anul trecut au fost 60 de astfel de firme si grupuri de firme, o imagine simpla care vorbeste de la sine despre "cei mai buni ani din viata de antreprenor".Unde erau in 2014 Altex si Dedeman, doua dintre cele mai mari companii antreprenoriale, si unde sunt astazi? Unde era ... citește toată știrea