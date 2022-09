Ce a insemnat pentru economia Romaniei caderea comunismului: PIB-ul a crescut de sapte ori din 1990, dar 4 milioane de romani au parasit tara

In iunie 1987, cu mai bine de patru ani inainte de caderea Uniunii Sovietice, presedintele american Ronald Reagan, in cadrul unui discurs in Berlin, i s-a adresat liderului sovietic Mihail Gorbaciov: "Domnule Gorbaciov, daramati acest zid!". Trei ani mai tarziu, Gorbaciov deschide calea reunificarii Germaniei, iar astazi Germania este motorul economiei europene, cu un sfert din PIB-ul Uniunii Europene.Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a murit marti, la varsta de 91 de ani, ... citeste toata stirea