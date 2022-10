CE aproba o schema de ajutoare in energie notificata de Romania de 390 mil. euro

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare notificata de Romania in valoare de 390 de milioane euro in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta pentru a sprijini cogenerarea de inalta eficienta de energie electrica si energie termica.Schema va contribui, de asemenea, la obiectivele strategice ale UE legate de Pactul verde european.Vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei, a declarat: "Datorita acestei scheme in valoare de 390 de ... citeste toata stirea