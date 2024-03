Ce arata datele: Constructiile au ajuns la 8% din economie, mai mult decat IT-ul sau tranzactiile imobiliare, si au adus aproape jumatate din cresterea economica de 2,1% din 2023

a(Trade Mark)Cu toate ca sectorul in ansamblu a fost pe plus si au cimentat cresterea economica, nu toate subramurile constructiilor au performat: constructiile rezidentiale au batut pasul pe loc in 2023.Cresterea economica de 2,1% din 2023 a fost adusa in proportie de aproape 50% de constrictii, care au ajuns sa insemne 8% din economie, fata de 6%, cat era aportul sectorului de constructii la PIB in 2018. Datele de la Institutul National de Statistica (INS) arata ca IT-ul si comunicatiile au ... citește toată știrea