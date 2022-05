Ce influenta are inflatia de 10% asupra veniturilor bugetare. Ce spun analistii

a(Trade Mark)Veniturile statului au crescut in primul trimestru (an/an) cu 21,3%, in vreme ce veniturile din TVA au crescut, in acelasi interval, cu 39,3% un procent imens avand in vedere ca cifra de afaceri in comertul cu amanuntul (consumul populatiei) creste, dar nu spectaculos - un plus de 5,6% in primele doua luni din an a(Trade Mark)Ce rol are aici inflatia de peste 10% in martie.Inflatia a fost in martie de 10,2%, cea mai mare din 2005 incoace. In teorie, o inflatie mare adauga ... citeste toata stirea