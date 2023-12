Amy Edmondson a castigat premiul Financial Times si Schroders Business Book of the Year Award pentru cartea Right Kind of Wrong, despre cum sa inveti din esecuri si sa iti asumi riscuri mai bune, scrie FT.Cartea ei a convins juriul prin explorarea sistematica si bogat ilustrata a modului in care se poate construi pe baza "esecului inteligent" si prin critica nebuniei pentru esec care adesea hipnotizeaza antreprenorii si inovatorii.Profesoara Edmondson de la Harvard Business School este ... citeste toata stirea